Finance: UBS veut se séparer de nombreux clients de Credit Suisse

De nombreux clients internationaux de Credit Suisse doivent se chercher une nouvelle banque, révèle la «NZZ am Sonntag». Les clients russes seraient avant tout concernés. UBS, qui a repris le numéro deux bancaire suisse après sa débâcle, veut se séparer de 50 à 75% de cette clientèle en particulier. On ne sait pas exactement quels Russes sont visés par cette mesure. Cependant, il devrait s’agir de clients offshore russes, c'est-à-dire de clients avec un passeport russe vivant à l'étranger et dont la fortune est gérée par Credit Suisse depuis la Suisse.