Guerre en Ukraine : UE: difficiles négociations pour un embargo sur le pétrole russe

Des discussions ont lieu vendredi à Bruxelles pour modifier le projet d’embargo européen sur le pétrole russe, alors que la Hongrie bloque toujours le texte.

La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque demandent plus de souplesse sur les conditions de l’embargo du pétrole russe proposé par Bruxelles.

Dérogation en question

La proposition soumise mercredi aux États membres prévoit un arrêt des importations de brut dans les six mois et des produits raffinés d’ici fin 2022. Elle accorde une dérogation d’une année jusqu’à la fin 2023 à la Hongrie et à la Slovaquie, deux pays enclavés et dépendants des livraisons par l’oléoduc Droujba. La durée de cette dérogation a été jugée insuffisante par la Hongrie et la Slovaquie. De plus, la République tchèque a demandé à en bénéficier.