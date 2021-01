Covid : UE: le vaccin AstraZeneca/Oxford autorisé dès 18 ans

L’Agence européenne des médicaments a approuvé vendredi l’utilisation du sérum du laboratoire britannique. C’est le troisième à obtenir son feu vert.

Le vaccin élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et par l’Université d’Oxford, autorisé vendredi par l’UE, est moins cher à produire que ses rivaux, tout en étant plus facile à stocker et transporter. AFP

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi l’utilisation dans l’Union européenne du vaccin AstraZeneca/Oxford contre le Covid-19, pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, affirmant que le vaccin est également adapté aux personnes âgées. Le laboratoire britannique a immédiatement salué vendredi le feu vert européen, promettant un «accès large et équitable» à son vaccin.

«L’EMA a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca (…) chez les personnes à partir de 18 ans», déclare dans un communiqué le régulateur européen, basé à Amsterdam.

Déconseillé par l’Allemagne

Les pays de l’UE étaient rivés sur la décision de l’EMA, se demandant si elle allait ou non suivre l’exemple de la commission de vaccination allemande, qui a déconseillé jeudi ce vaccin pour les plus de 65 ans, évoquant des données «insuffisantes».

Une limite d’âge pour l’accès au vaccin aurait contraint la plupart des gouvernements européens à réexaminer leur stratégie axée sur la vaccination prioritaire des plus âgés. AstraZeneca avait précédemment défendu l’efficacité de son vaccin pour toutes les tranches d’âge, aux côtés du Royaume-Uni, où il a déjà été largement utilisé sur des personnes âgées.

Études en cours

L’agence a indiqué qu’il n’y avait «pas encore assez de résultats chez les participants» de plus de 55 ans pour calculer l’efficacité du vaccin sur ce groupe, mais qu’«une protection était attendue» car une réponse immunitaire a été identifiée. «Comme il existe des informations fiables sur la sécurité» pour les plus de 55 ans, «les experts scientifiques de l’EMA ont estimé que le vaccin pouvait être utilisé chez les personnes âgées», explique-t-elle. «Plus d’informations sont attendues des études en cours, qui incluent une proportion plus élevée de participants âgés.».

Le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’Université d’Oxford est le troisième à obtenir le feu vert de l’EMA après ceux de Pfizer/BioNTech le 21 décembre et de Moderna le 6 janvier. Son déploiement était attendu avec impatience car il présente l’avantage d’être moins cher à produire que ses rivaux, tout étant plus facile à stocker et transporter.