UE: l’Ukraine s’attend à un feu vert pour sa future adhésion

L’Ukraine s’attend à obtenir, mercredi, le feu vert de Bruxelles, pour entamer des négociations d’adhésion à l’Union européenne, que Kiev, en guerre depuis près de deux ans contre la Russie, espère rejoindre au plus vite.

«L’Ukraine fera partie de l’Union européenne», a assuré mardi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky , à la veille de la publication de l’avis de la Commission européenne sur l’ouverture ou non de ces négociations formelles, étape cruciale avant que l’Ukraine n’entre éventuellement dans l’UE.

Geste symbolique

En juin 2022, l’UE a accordé à l’Ukraine le statut de candidat, dans un geste hautement symbolique, quelques mois après le début de la guerre, ainsi qu’à la Moldavie voisine. Pour passer à l’étape suivante, donc à l’ouverture de négociations d’adhésion, la Commission européenne a défini sept critères de référence pour Kiev. Il s’agit de conditions à remplir notamment en matière de lutte contre la corruption généralisée et de réformes judiciaires.

Et l’Ukraine semble bien partie pour obtenir ce feu vert, jugé crucial à Kiev au moment où sa contre-offensive marque le pas et où la guerre entre Israël et le Hamas détourne l’attention de ses alliés. «J’ai reçu un signal clair de la part de tous mes interlocuteurs» à Bruxelles, a déclaré mardi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.