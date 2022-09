Berne : Ueli Maurer annonce son départ du Conseil fédéral

Le ministre UDC des finances jette l’éponge. Il surprend tout le monde à l’issue de la session d’automne des Chambres fédérales.

Le conseiller fédéral au moment d’annoncer son départ du Conseil fédéral. Capture d’écran

Il avait assuré qu’il partirait à la fin de la législature, soit fin 2023. L’UDC zurichois Ueli Maurer a surpris tout le monde, ce vendredi, en annonçant son intention de quitter le Collège des Sages. Il a avoué que sa famille était au courant depuis cet été et qu’une vingtaine de personnes proches étaient au courant de sa décision.

Devant la presse, il a fait un bilan de son passage en politique et des thèmes qu’il a mené à bien, rappelant entre autres la mutation du département des douanes par exemple ou encore les mesures prises lors de la pandémie. Il n’a pas manqué de remercier ses collègues du Conseil fédéral et les collaborateurs de son département. «Biologiquement, je n’ai plus beaucoup de temps pour mener à bien des combats. Mais j’ai encore plein d’idées» a résumé le septuagénaire en évoquant la suite. l’avenir, il aimerait redevenir le «Ueli normal». Au Conseil fédéral, il a souvent dû endosser un rôle, explique-t-il.

Ueli Maurer fêtera ses 72 ans, le 1er décembre. En quittant le Conseil fédéral à la fin de l’année 2022, il aura passé 13 ans au gouvernement. Ancien conseiller national et président de l’UDC, il est entré au gouvernement en janvier 2009, d’abord à la tête du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DPPS). Il a repris ensuite en 2016 le Département fédéral des finances (DFF) et a été deux fois président de Confédération, en 2013 et 2019.

Succession ouverte

Le Zurichois a indiqué avoir discuté avec son parti de son départ. «Ma démission n’est pas motivée par des considérations électorales. L’UDC a de toute façon droit à deux sièges» a-t-il dit. Ce départ laisse désormais le champ libre à des successeurs potentiels. L’an passé on parlait du Bernois Albert Rösti, qui a présidé le parti tout comme Ueli Maurer. Le conseiller national lucernois Franz Grüter était également pressenti. Mais il se disait aussi que Christoph Blocher pourrait persuader Toni Brunner, ancien président de parti entre 2008 et 2016 et retraité de la politique fédérale depuis 2019, de tenter sa chance. La fille du tribun zurichois pourrait également être sur les rangs.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.