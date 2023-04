Débâcle de Credit Suisse: Ueli Maurer dément avoir sous-estimé la crise et tacle ses anciens collègues

Le nom d’Ueli Maurer est souvent revenu dans les débats la semaine dernière au Parlement lors de la session extraordinaire consacrée à la débâcle du Credit Suisse . L’ex-conseiller fédéral en charge des finances a été accusé, notamment par la gauche et l’UDC, de n’avoir pas su anticiper les problèmes et d’avoir sous-estimé l’ampleur de la crise, notamment en septembre dernier. L’UDC zurichois est sorti de son silence. Et il se défend: «ceux qui prétendent que mon département n’était pas préparé à l’automne ne comprennent pas les processus sur les marchés financiers», a-t-il déclaré aux journaux de CH Media .

Ainsi, Ueli Maurer aurait rencontré à plusieurs reprises le président de la BNS Thomas Jordan et la présidente de la FINMA Marlene Amstad. Et l’ancien grand argentier aurait alors déjà évoqué la mort de Credit Suisse. Plusieurs scénarios auraient été élaborés: liquidation, vente forcée, intervention de la BNS. Le CS aurait en outre dû fournir des concepts détaillés en vue d’un assainissement.

Craintes de fuites

Mais selon CH Media, Ueli Maurer n’a informé que sommairement et uniquement par oral le Conseil fédéral sur les scénarios et discussions en cours. Pourquoi? Il craignait les fuites de la part de ses collègues de gouvernement, explique-t-il. Il avait en effet été échaudé par les indiscrétions dans le cadre de la crise du Covid qui avait ébranlé la confiance au sein du collège. Si, dans le cas du CS, on avait appris que sa survie était menacée, on aurait assisté à un «bank run», soit une «panique bancaire».