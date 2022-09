Berne: Ueli Maurer démissionne, l’UDC tourne le dos au Parlement

À la fin de cette session d’automne, la démission d’Ueli Maurer a surpris tout le monde et peut-être même au sein de son parti, qui a réagi 33 minutes après l’annonce de 12h15 avec un tweet disant: «L’UDC tient à remercier le conseiller fédéral Ueli Maurer pour son grand engagement en faveur du bien-être de notre Suisse et de notre peuple». Dans un communiqué publié peu après, elle lui rend hommage pour sa prudence financière: «Au DFF, Ueli Maurer a veillé à une utilisation responsable de l’argent des contribuables grâce à une politique financière économe. Pendant la crise pandémique, il a assuré la survie de nombreuses PME et donc le maintien de dizaines de milliers d’emplois grâce à un programme de crédit de cautionnement mis en place rapidement».