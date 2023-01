L'ex-conseiller fédéral Ueli Maurer rejoint le CIO

Après Philippe Leuba : Ueli Maurer est lui aussi toujours dans la course et rejoint le CIO

Ueli Maurer a déjà retrouvé du travail et s’en réjouit.

Les anciens élus n’ont jamais de peine à se recycler professionnellement. Ueli Maurer, en tout cas, n’a pas tardé à retrouver une activité. Comme le révèle l’«Aargauer Zeitung», l’ancien ministre des Finances occupe depuis le 1 er janvier l’un des cinq sièges de la commission d’éthique du Comité international olympique (CIO). Celle-ci est chargée de rédiger des rapports et d’émettre des recommandations pour d’éventuelles sanctions. C’est par exemple sur son initiative que le CIO avait décidé que les athlètes russes ne pourraient plus participer aux Jeux olympiques sous les couleurs de leur pays.

Lundi, on apprenait qu’un autre élu intégrait le CIO: Philippe Leuba, l’ancien conseiller d’État vaudois. Lui a un rôle différent: il est chargé de faire le lien entre le CIO et les institutions légales, juridiques et politiques suisses.