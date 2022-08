Suisse : Ueli Maurer tacle le Parlement, qui dépense beaucoup trop

Le grand argentier estime que les Chambres ont «complètement perdu les pédales» et qu’il va falloir réduire les dépenses car il exclut une hausse des impôts.

Pour Ueli Maurer, le Parlement dépense beaucoup trop. Et il l’affirme haut et fort dans une interview accordée aux journaux du groupe CH-Media samedi. Il estime même que les Chambres fédérales ont perdu tout sens de la mesure ces derniers mois.

Et le ministre des Finances de rappeler qu’une commission du National a élaboré un projet de suppression de la valeur locative qui entraînerait des pertes fiscales de près de 4 milliards. «Au cours des deux dernières sessions, un grand nombre de dépenses supplémentaires ont été décidées: baisse des primes, armée, contre-proposition à l’initiative des glaciers - pour n’en citer que quelques-unes». Et de pointer la pandémie de Covid qui a montré que l’État était capable de sortir le porte-monnaie quand il le voulait. «Cela a probablement eu un impact».

Hausse d’impôt à exclure

Du coup, va-t-il falloir augmenter les impôts ou envisager un programme d’austérité? «Le Conseil fédéral n’en a pas encore discuté», répond le Zurichois. Mais pour lui, une chose est claire: «soit vous dépensez moins, soit vous encaissez plus. Et j’exclus une augmentation d’impôts». Il précise encore: «L’État doit rester maigre. Tout l’argent qu’il enlève aux citoyens manque à la consommation et restreint l’économie».