Ueli Maurer va-t-il annoncer sa démission vendredi?

Ueli Maurer est-il sur le départ? Les rumeurs sur le départ du grand argentier courent depuis quelques jours à Berne. Mais elles deviennent de plus en plus insistantes ce jeudi. Selon la presse alémanique, le ministre des Finances pourrait même annoncer sa démission ce vendredi, dernier jour de la session d’automne.

71 ans en décembre

Ueli Maurer fêtera ses 71 ans le 1er décembre. S’il quitte le Conseil fédéral à la fin de l’année, il aura passé 12 ans au gouvernement. Ancien conseiller national et président de l’UDC, il est entré au gouvernement en janvier 2009, d’abord à la tête du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DPPS). Il a repris ensuite en 2016 le Département fédéral des finances (DFF) et a été deux fois président de Confédération, en 2013 et 2019.