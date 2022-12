Olympisme: Ueli Maurer vers un «recyclage sportif»

L'ancien président de l'UDC, de 1996 à 2008, et de la Confédération helvétique, en 2013 et 2019, a été proposé par la commission exécutive du Comité international olympique pour être élu à sa commission d'éthique. Si les membres du CIO l'approuvent lors d'un vote par correspondance, Ueli Maurer succédera à Samuel Schmid (75 ans/UDC). Le mandat de ce dernier - président de la Confédération en 2005 et conseiller fédéral de 2001 à 2009 - est arrivé à son terme et ne peut pas être renouvelé, après avoir atteint la durée maximale de présence au sein de cette commission.