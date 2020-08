Jeux vidéo «UFC 4» repousse encore les limites

La nouvelle mouture de la simulation d’arts martiaux mixtes signée Electronic Arts est une véritable claque.

Ressemblant au troisième volet avec ses graphismes ultraréalistes, «EA Sports UFC 4» enrichit sa recette avec une jouabilité collant encore plus à la réalité. Grâce à l’intégration de la technologie Real Player Motion, on saisit plus facilement un adversaire pour lui donner des coups. Idem pour les mises au sol, qui s’effectuent plus aisément que par le passé. À l’inverse, se dégager est également plus simple, à l’aide de minijeux basés sur le déplacement des sticks ou des gâchettes.