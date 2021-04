Belgique : Œufs contaminés au Fipronil: jusqu’à 4 ans requis

Jeudi, la justice belge s’est penchée sur l’affaire des œufs contaminés par un insecticide interdit, un scandale qui avait secoué le monde avicole en 2017, en Europe.

Des peines allant d’un an à quatre ans de prison ferme et de lourdes amendes ont été requises jeudi, devant le tribunal d’Anvers, en Belgique, dans le procès du scandale des œufs contaminés au Fipronil, qui avait ébranlé la filière avicole européenne en 2017, a indiqué le tribunal.

La peine la plus lourde a été réclamée à l’encontre du patron de la société belge en faillite Agro Remijsen, qui avait commercialisé en Belgique et aux Pays-Bas un produit de désinfection des fermes avicoles contenant cet insecticide interdit. «Il ne savait pas que c’était interdit. Il n’a jamais eu l’intention de participer à une organisation criminelle», a déclaré son avocat Pieter Helsen, à la chaîne de télévision francophone RTBF.

Désinfectants frauduleux

Une peine de quatre ans de prison, une amende de 800’000 euros (quelque 882’000 francs) et dix ans d’interdiction d’exercer ont été requis contre Patrick Remijsen, qui était le directeur d’Agro Remijsen. En outre, sa société est visée par une demande de confiscation de biens à hauteur de plus de 800’000 euros.

Firmes de désinfection

Pour les six autres prévenus, la plupart à la tête de firmes de désinfection ayant pulvérisé le mélange interdit, deux peines de trois ans, trois peines d’un an et enfin pour le dernier une amende de plus de 20’000 euros ont été requises.