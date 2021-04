Diplomatie : Ukraine: Biden et les Occidentaux mettent en garde Poutine

Joe Biden a demandé mardi à Vladimir Poutine de «faire baisser les tensions» en Ukraine, ajoutant sa voix aux messages de fermeté adressés par les Occidentaux face aux démonstrations de force de la Russie.

Sommet en pays tiers

Ces tensions sur le dossier ukrainien viennent encore alourdir la relation entre Washington et Moscou en ces premiers mois du mandat de Joe Biden. Adepte d’une diplomatie franche et directe, le président démocrate n’avait pas hésité le mois dernier à qualifier son homologue de «tueur».

80’000 soldats

L’Ukraine craint que le Kremlin ne cherche un prétexte pour l’attaquer. Kiev a accusé la Russie d’avoir massé plus de 80’000 soldats près de sa frontière orientale et en Crimée, annexée par Moscou en 2014, après l’arrivée de pro-Occidentaux au pouvoir à Kiev. «Il y a plus de troupes russes massées à la frontière qu’à aucun moment depuis 2014, lors de la première invasion russe», avait souligné dimanche Antony Blinken. Moscou a de son côté mis en garde l’Otan et les États-Unis contre le risque de transformer l’Ukraine en «poudrière» avec le soutien apporté au renforcement des capacités de défense de Kiev.