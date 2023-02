Ukraine, démocratie et déforestation au menu du tête-à-tête Biden-Lula

États-Unis : Ukraine, démocratie et déforestation au menu du tête-à-tête entre Biden et Lula

Le président américain Joe Biden entend mettre en avant un «engagement partagé» des États-Unis et du Brésil pour la démocratie et pour l’environnement, en recevant, vendredi, son homologue Lula. Un haut responsable de la Maison-Blanche a souligné que Joe Biden avait «décroché le téléphone de sa propre initiative, pas sur une recommandation de ses conseillers, pour appeler» le chef d’État brésilien quand, le 8 janvier, les institutions à Brasilia avaient été saccagées par des partisans de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Ce dernier se trouve d’ailleurs sur le territoire américain, en Floride, et la Maison-Blanche n’a pour l’heure reçu aucune «demande» particulière des autorités brésiliennes à son sujet, selon la même source. Les relations bilatérales ont été compliquées pendant que Jair Bolsonaro était au pouvoir, et Washington, autant que Brasilia, entend lui imprimer une autre direction.

Déforestation galopante sous Bolsonaro

Joe Biden et Lula voudront avancer sur un sujet que l’ancien président, climatosceptique notoire, bloquait: la défense de l’environnement, en particulier de la forêt amazonienne. «Le changement climatique est le sujet principal des discussions qu’ils ont déjà eues», et tous deux reconnaissent le besoin de «prendre des décisions audacieuses», selon le responsable de l’exécutif américain.

Plus concrètement, il sera question, dans le Bureau ovale, du Fonds pour l’Amazonie, un mécanisme financier multilatéral créé en 2008 et géré par le Brésil pour soutenir la lutte contre la déforestation. Lula a relancé ce fonds, que son prédécesseur avait gelé, et auquel ont surtout contribué jusqu’ici la Norvège et, dans une moindre mesure, l’Allemagne. Le Brésil est aujourd’hui en quête d’autres donateurs. «C’est un sujet important», a seulement dit la source précédemment citée, sans s’avancer sur une éventuelle contribution des États-Unis, qui serait une annonce importante.