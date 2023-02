Sécurité : Ukraine et tensions Pékin-Washington au menu du sommet de Munich

La guerre en Ukraine, près d’un an après l’invasion russe, et les tensions exacerbées entre Pékin et Washington constitueront les principaux enjeux, dès vendredi, de la Conférence de Munich sur la sécurité. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron figureront parmi les têtes d’affiche, de même que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.