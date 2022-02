Europe : Ukraine: intense ballet diplomatique pour tenter de désamorcer la crise

Le président français Emmanuel Macron reçu par Vladimir Poutine à Moscou, le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington pour rencontrer Joe Biden: un intense ballet diplomatique s’ouvre lundi pour tenter de désamorcer la crise autour de l’Ukraine.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en 2017.

Le président Macron, dont le pays assume la présidence tournante de l’Union européenne, est attendu lundi à Moscou vers 16 h et la réunion avec le président russe Vladimir Poutine pourrait durer une partie de la soirée. Elle se terminera par une conférence de presse commune, selon l’Élysée.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont décidés à «aller au fond des choses» lors de leur rencontre, en examinant les mesures de «désescalade» dans la crise aux frontières de l’Ukraine, avait indiqué vendredi la présidence française.

Durant le week-end, le chef de l’État français s’est également entretenu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le chef de l’Otan Jens Stoltenberg et les dirigeants des trois pays baltes, le président lituanien Gitana Nauseda et les Premiers ministres letton Krisjanis Karins et estonien Kaja Kallas.