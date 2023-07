L'Ukraine dénonce le «lavage de cerveau» d’enfants par Moscou 

Kateryna Skopina et sa fille Anna-Maria, six ans, réunies près de Lviv, le 3 juin 2023.

Anna-Maria, une Ukrainienne de six ans, a vécu un an en zone occupée par la Russie. Là, elle a appris à nommer Vladimir Poutine «Oncle Vova» et cru qu’il était «le président du monde». Sa mère, Kateryna Skopina, lieutenant dans une unité médicale, avait dû confier la fillette à ses grands-parents paternels, quand elle et son mari, chauffeur dans un hôpital militaire, ont été capturés en mai 2022 par les forces russes dans la ville de Marioupol (sud-est de l’Ukraine).