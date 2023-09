Kiev et Lviv intègrent le patrimoine de l’humanité «en péril»

La cathédrale Sainte-Sophie, située dans le centre historique de Kiev, est «l’un des principaux monuments représentant l’architecture et l’art monumental du début du XIe siècle» en Ukraine, selon l’Unesco.

La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et des bâtiments monastiques de la capitale ukrainienne intègrent le patrimoine de l’humanité en péril, tout comme le centre historique de Lviv, du fait de l’invasion russe, a annoncé, vendredi, l’Unesco.

«Les sites de Kiev et Lviv sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril», a confirmé l’Unesco, après un vote du comité du patrimoine mondial à Riyad, qui a suivi les recommandations d’experts onusiens. L’Unesco avait annoncé avoir l’intention d’y intégrer ces sites début septembre, expliquant qu’ils étaient «menacés de destruction».

Le centre historique de Lviv, ville fondée au Moyen-Âge, a été inscrit en 1996 au Patrimoine mondial.

«Aides financières supplémentaires»

Le comité considère que «les conditions optimales ne sont plus réunies» pour garantir leur protection, à cause du conflit. «Confrontés au risque d’attaques directes, ces sites sont également vulnérables aux ondes de choc produites par les bombardements sur les deux villes.» Cette inscription ouvre «également droit à des aides financières et techniques supplémentaires pour mettre en œuvre de nouvelles mesures d’urgence sur place», a ajouté l’organisation.