Guerre en Ukraine: le patron de Wagner justifie sa rébellion avortée

Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, a assuré lundi dans un message audio, deux jours après sa rébellion avortée, qu’il voulait sauver son organisation, non s’emparer du pouvoir, et que sa tentative a mis en lumière les «graves problèmes de sécurité» en Russie. Les autorités russes se sont de leur côté efforcées au cours de la journée de donner une image de normalité dans le pays malgré ce grave coup porté en l’espace de 24 heures à l’image de Vladimir Poutine, en pleine contre-offensive ukrainienne sur le front.

Dans son premier message audio publié après l’abandon de sa révolte, Prigojine ne révèle pas où il se trouve, alors que l’accord conclu samedi soir avec le Kremlin par l’entremise du président biélorusse Alexandre Loukachenko prévoit qu’il s’exile en Biélorussie. «Le but de la marche était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner et tenir pour responsables ceux qui, par leurs actions non professionnelles, ont commis un nombre considérable d’erreurs au cours de l’opération militaire spéciale» en Ukraine, déclare-t-il dans ce message de 11 minutes.

Éviter de verser du sang russe

Selon lui, la marche de ses hommes vers Moscou a «mis en lumière de graves problèmes de sécurité dans le pays», ceux-ci ayant pu s’emparer sans grande résistance du QG de l’armée à Rostov-sur-le-Don et de plusieurs autres sites militaires, couvrant 780 kilomètres avant de s’arrêter «à peine à plus de 200 km de Moscou». Si le patron de Wagner n’est pas allé plus loin, c’est qu’il ne voulait pas «verser de sang russe» ni «renverser le pouvoir». Il répète aussi que Wagner a abattu des appareils de l’armée de l’air russe, ce que Moscou n’a pas confirmé. Des blogueurs militaires ont évoqué six hélicoptères et un avion de transport détruits.