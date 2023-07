Wagner va s’entraîner avec les forces spéciales biélorusses 

Mercredi soir, une vidéo publiée par des comptes Telegram se revendiquant proches de Wagner, mais que l’AFP n’a pas pu authentifier, montrait Evguéni Prigojine accueillir ses hommes «sur le sol biélorusse» et leur expliquer qu’ils ne combattront plus en Ukraine, où «ce qui se passe sur le front est une honte et nous n’avons pas besoin d’y participer.» Dans cette vidéo, Evguéni Prigojine demande aussi à ses troupes de mener à bien l’entraînement de l’armée du Biélorussie et de se préparer pour «un nouveau voyage en Afrique», où Wagner est déjà présent dans plusieurs pays.