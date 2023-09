Ukraine: Zelensky commémore les massacres de Babi Yar

Volodymyr Zelensky a célébré, vendredi, le 82e anniversaire des massacres de Babi Yar, un ravin situé près de Kiev, où les nazis ont exécuté plus de 30’000 Juifs en 1941. Il s’agit du plus grand massacre par balles de Juifs en Ukraine perpétrés par les nazis et leurs collaborateurs locaux. Visiblement ému, Zelensky, lui-même de confession juive, a allumé une bougie puis s’est recueilli devant le monument «Menorah» dédié aux Juifs exécutés et ensevelis à l’intérieur de cette immense fosse commune.