Ukraine: Zelensky veut faire construire un «arsenal moderne et puissant»

Volodymyr Zelensky cherche de plus en plus à renforcer sa propre industrie d’armement, au cas où le soutien de ses alliés viendrait à faiblir.

«Alliance des industries de défense»

«Nous sommes intéressés par la localisation de la production des équipements nécessaires à notre défense et des systèmes de défense avancés utilisés par nos soldats», a résumé M. Zelensky dans son discours d’introduction, diffusé samedi. L’objectif, selon lui, est de «construire un arsenal moderne et puissant», au moment où la Russie s’efforce également d’accroître ses capacités de production militaire .

Pays africains

«L’Afrique était l’un des plus grands marchés pour les produits militaires ukrainiens avant le déclenchement» de l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré M. Kuleba lors d’une table ronde tenue vendredi à huis clos. Et comme l’Ukraine n’est plus actuellement en mesure de vendre des armes à l’Afrique, les pays africains pourraient produire des armes et des munitions ukrainiennes sur leur propre territoire, a-t-il ajouté: «Cela vient du fait que le partenaire africain comprend que les armes ukrainiennes seront de très haute qualité et qu’il nous considère comme un partenaire.»