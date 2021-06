Pays-Bas : Ulcéré par ses collègues, un animateur claque la porte en direct

Choqué de surprendre des employés et responsables de la chaîne 1twente en plein apéro sans respecter les règles sanitaires, Jorik Heins a annoncé sa démission pendant son émission.

Il en avait gros sur la patate. Animateur sur la radio néerlandaise 1twente, Jorik Heins a démissionné en direct vendredi soir. La raison? Le jeune homme était seul aux commandes de son émission «De Ego Show» vendredi soir, quand il a remarqué qu’une fête se déroulait près du studio. Une vingtaine de personnes – des collègues de Jorik et des inconnus – étaient en train de participer à un pot de départ sans respecter les règles sanitaires. Jorik Heins a pris des photos de la fête et poussé un coup de gueule lors de son émission, rapporte HLN.be .

«J'ai besoin de vider mon sac. Nous sommes à la fin de la crise. De nombreuses personnes et entreprises ont subi d'énormes dommages. Je suis très en colère contre les gens qui ne se conforment pas maintenant. (…). Je ne peux pas le croire, mais ici à 1Twente environ 20 personnes sont en train de boire, sans distanciation ni masque. Donc j’en finis avec l'«Ego Show» aujourd'hui. Et je vous le dis à tous», a déclaré le DJ, enchaînant avec la chanson «Fuck You» de Lily Allen. Jorik a ensuite quitté son studio avec un masque.

«J'ai des principes»

Dans la foulée, l’animateur a publié un message sur Facebook pour expliquer sa décision. Dans ce post, le jeune homme affirme avoir fait part du problème au réalisateur Flip van Willigen, que l’on peut d’ailleurs apercevoir sur les photos de la soirée. Le responsable aurait balayé les inquiétudes de Jorik d’un revers de la main, expliquant que «personne n’avait reçu de plainte». «Les entreprises et les personnes souffrent. Et le diffuseur local fait cela. (Et ce n'est pas la première fois qu'ils ignorent le corona ici.) J'ai des principes. Je m'arrête à 1twente», a écrit l’animateur.