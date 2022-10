Kristersson Premier ministre suédois avec l’appui de l’extrême droite

Suède : Ulf Kristersson élu Premier ministre avec l’appui inédit de l’extrême droite

La coalition au pouvoir à Stockholm, qui comprend notamment les Démocrates de Suède, a défini ses axes: lutter contre la criminalité et réduire l’immigration, ainsi que relancer l’énergie nucléaire.

La coalition menée par le conservateur Ulf Kristersson (au centre) ne possède qu’une infime majorité – trois voix – pour mener sa politique, notamment axée sur une diminution de la criminalité et de l’immigration.

Le dirigeant conservateur suédois Ulf Kristersson a été élu, lundi, Premier ministre par une majorité absolue au Parlement, avec un soutien inédit et influent de l’extrême droite des Démocrates de Suède (SD, 73 sièges), marquant une nouvelle ère politique pour le pays nordique.

Le chef du Parti des modérés, artisan d’un rapprochement sans précédent de la droite traditionnelle et du camp nationaliste aux élections législatives de septembre, a réuni 176 voix pour son élection comme chef de gouvernement, pour 173 contre. Après huit ans de gauche au pouvoir, il succède à la cheffe du gouvernement social-démocrate Magdalena Andersson, qui assurait la transition, après avoir présenté sa démission, suite à des élections très serrées.

Le «rôle décisif» de l’extrême droite

Vendredi, après plusieurs semaines de négociations, le chef de file de la droite suédoise avait présenté un accord politique avec les trois autres chefs de partis partenaires de la majorité, dont le patron des SD, Jimmie Åkesson. À 43 ans, ce dernier a été le grand vainqueur des élections du 11 septembre, avec un score record de 20,5% des voix et le nouveau rang de deuxième parti de Suède, derrière les sociaux-démocrates. Il a salué le «rôle absolument décisif» de sa formation dans la majorité.

Dans leur feuille de route de 62 pages, présentée vendredi, les quatre partis prévoient notamment des mesures pour lutter contre la criminalité et réduire l’immigration, ainsi qu’une relance de l’énergie nucléaire, que la Suède avait résorbée, ces dernières décennies. Les SD ont également obtenu gain de cause sur le dossier des allocations-chômage. Le parti, qui se décrit comme «social-conservateur», était opposé à des baisses d’indemnisation proposées par Ulf Kristersson.

Expulsions et fouilles possibles

Le nouveau gouvernement, attendu mardi, prévoit entre autres des coupes drastiques dans la politique suédoise d’accueil des réfugiés, réduisant le quota de 6400, l’année dernière, à 900 par an pendant les quatre années de mandat, ainsi que la possibilité «d’expulser les étrangers pour mauvaise conduite». Le programme prévoit aussi d’autoriser des fouilles sans comportement suspect dans certains quartiers sensibles, des peines plus lourdes pour les récidivistes et la possibilité de témoigner anonymement en justice.