Football : Uli Forte à Bielefeld, c’est déjà fini

L’ancien entraîneur d’Yverdon Sport a été remercié mercredi matin, après des débuts compliqués en 2e Bundesliga. Il y sera resté un mois et demi.

On peut sortir par la grande porte d’une aventure et paraître bien petit quelques semaines plus tard. Telle est la leçon transmise par Uli Forte cet été.