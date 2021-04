UE : Ultime feu vert au retrait dans l’heure de la propagande «terroriste» sur le net

Adopté en deuxième lecture, ce règlement permet aux autorités d’imposer aux plateformes de retirer dans l’heure les messages, photos ou vidéos «à caractère terroriste» publiés en ligne.

«Les réseaux sociaux ont un effet de relais et d’amplificateur considérable pour les appels à la violence et la propagande terroriste», a souligné l’eurodéputée française Fabienne Keller. (Photo Olivier DOULIERY / AFP)

Un règlement permettant d’imposer aux plateformes le retrait en une heure des messages, photos et vidéos en ligne «à caractère terroriste» a reçu mercredi soir un ultime feu vert, ouvrant la voie à son application l’année prochaine dans l’UE. À l’issue d’un débat au Parlement européen, le texte a été adopté en deuxième lecture sans vote, en l’absence d’amendement au compromis trouvé en décembre avec le Conseil, institution représentant les États membres.

«Sans des manuels en ligne pour vous expliquer comment faire, il est plus difficile de fabriquer des bombes. Sans vidéos de propagande il est plus difficile d’empoisonner l’esprit des jeunes. Sans la diffusion d’attaques en ligne, il est plus difficile d’en inspirer d’autres», a-t-elle énuméré.