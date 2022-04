Etats-Unis : Ultime répétition générale ce week-end pour la fusée lunaire de la Nasa

Avant d’envoyer pour de bon l’engin sur la Lune, l’agence spatiale américaine simulera durant 45h une procédure de décollage fictif, ainsi que son «abandon forcé» in extremis.

Arrêté à T-9 secondes

Depuis deux semaines, la fusée de 98 mètres de haut trône sur l’aire de lancement 39B du centre spatial Kennedy, avec juchée à son sommet la capsule Orion, où s’installeront à l’avenir les astronautes. Vendredi, après «l’appel aux stations», un compte à rebours de 45 heures sera démarré. La fusée et la capsule seront d'abord mises sous tension, les systèmes de communication vérifiés, et toute une série de préparatifs réalisés.

Puis, environ 8 heures avant le décollage fictif, les réservoirs de la fusée seront remplis de plus de trois millions de litres de carburant – de l’hydrogène et de l’oxygène liquides – respectivement à des températures de -267°C et -170°C. Le compte à rebours sera finalement arrêté à T-9 secondes, juste avant l’allumage des moteurs. L’idée est de simuler une procédure d’abandon forcé, par exemple à cause de la météo ou de souci technique. Par la suite, les réservoirs du véhicule seront vidés.