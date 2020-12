Brexit : Ultimes négociations entre Londres et l’UE pour trouver un accord

Bruxelles et Londres n’ont toujours pas trouvé de compromis sur la pêche, une question hypersensible pour plusieurs État membres, dont la France, les Pays-Bas et l’Espagne.

Européens et Britanniques sont engagés dans une «dernière tentative» pour combler le «fossé» qui les sépare, en particulier sur la pêche, et arracher un accord sur leur relation post-Brexit avant l’échéance fatidique du 31 décembre.

Londres juge que les demandes de l’UE sur la pêche ne sont pas «raisonnables». Cette question est hypersensible pour plusieurs État membres, dont la France, les Pays-Bas et l’Espagne, et les Européens ont répété à maintes reprises qu’il n’y aurait pas d’accord commercial sans compromis sur ce point.

«Équilibre»

«Nous ne demandons rien de plus qu’un équilibre entre les droits et les obligations, et la réciprocité s’agissant de l’accès de nos marchés et des eaux», a répété Michel Barnier.