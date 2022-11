Black Friday: Ultra vigilant, un client a trouvé un «faux rabais» qui était pourtant légal

Des règles précises

Indiquer un comparatif de prix sur un site ou dans un commerce est très encadré par la loi. L’entreprise est logiquement obligée par la loi d’avoir effectivement vendu l’article en question au prix le plus haut et de le proposer au moment de l’affichage du comparatif au prix le plus bas. De plus, la «promotion» est limitée dans le temps. Elle ne peut pas durer plus de deux mois, ni excéder la moitié de la durée où l’article a été vendu au prix le plus élevé. En l’occurrence, les boules de café ont été vendues 5,95.- pendant un mois, Digitec n’aurait donc pas le droit de présenter le comparatif avec «–23%» pendant plus de deux semaines.