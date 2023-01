Basketball: Un 10e trophée d’affilée pour Elfic Fribourg

Pour faire douter cette machine à gagner, il n’y a pas de miracle: les Vaudoises auraient dû réaliser un match parfait et à l’image de Laure Margot, longtemps tétanisée par l’enjeu, ce ne fut pas le cas. «On leur a trop vite laissé le contrôle du match, regrettait la top scoreuse de la Côte. On a commis des erreurs qu’il aurait fallu corriger tout de suite mais on fera mieux dans trois semaines en demi-finale de la coupe contre elles.»

L’équipe de Saint-Léonard s’est finalement imposée avec maestria 89-69 avec 20 points de sa capitaine, l’inusable Marielle Giroud, 35 ans, encore une fois dominante, déterminante, impressionnante. «On a eu de la peine à entrer dans le match mais quand on a retrouvé notre jeu et notre défense, c’était compliqué pur Nyon.» Et de se réjouir de sa 28e médaille d’or depuis qu’elle joue en Suisse. «Je prends un match à la fois et une saison après l’autre, sourit-elle. J’aime apporter ma pierre à l’édifice et c’est plutôt agréable quand ça roule!»