YB champion pour la 16e fois

Domination sans partage

Cette victoire est aussi celle de l’entraîneur valaisan, arrivé en début de saison en remplacement de l’Américain David Wagner. Raphaël Wicky a su redonner l’élan des saisons précédentes à une équipe pleine de talents. On en veut pour preuve le classement des buteurs et celui des passeurs de Super League, tous deux dominés par des Bernois. Cedric Itten (18 buts) et Jean-Pierre Nsamé (17) sont les meilleures gâchettes du pays alors que Ulisses Garcia et Cédric Itten mènent le classement des passeurs décisifs.