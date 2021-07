Ville de Genève - Un 1er août décentralisé autour de l’eau

Pas de grand raout dans un seul et unique lieu pour la fête nationale cet été en ville de Genève. La Mairie a dévoilé vendredi le programme des festivités du 1er août placées sous le signe de l’eau. Lac, eau, fontaines seront à l’honneur sur plusieurs sites. Les habitants pourront se retrouver aux bains des Pâquis, à la rotonde du Mont-Blanc, à l’île Rousseau, le jardin anglais et le bateau Genève. Au menu, «concerts insolites et néo-traditionnels, visites guidées thématiques, spectacles performatifs et animations pour enfants». Les artistes suisses et locaux seront mis à l’honneur.