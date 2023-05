Réforme des retraites en France: Un 1er Mai «massif» et «populaire» ou une forme de «baroud d’honneur»?

Le dernier défilé unitaire, avec les huit principaux syndicats, remonte à 2009, face à la crise financière (la CGT avait compté près de 1,2 million de manifestants, la police 456’000). En 2002 (de 900’000 à 1,3 million de personnes), les syndicats avaient aussi fait bloc pour «faire barrage» à Jean-Marie Le Pen. Cette fois, 300 rassemblements sont annoncés dans le pays. Le trafic aérien s’annonce très perturbé, avec entre 25 et 33% des vols annulés dans les plus grands aéroports français.

Au moins un demi-million de manifestants attendus

Les autorités espèrent de 500’000 à 650’000 personnes sur tout le territoire, entre 80’000 et 100’000 à Paris. Dans la capitale, de source policière, on attend de 1500 à 3000 gilets jaunes et de 1000 à 2000 individus «à risque»: 12’000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5000 à Paris.