Kloten a un patin en finale

Kloten a remporté le troisième match des demi-finales des play-off de Swiss League (best of 7), jeudi soir, contre Olten 5-2 (1-1 2-0 2-1). Les Aviateurs mènent 3-0 leur série et pourraient se qualifier pour la finale dès samedi déjà. Les joueurs de Per H anberg ont été menés (Chiriaev, 8e) avant de laisser parler leur efficacité. Figren (16e), Forget (27e) et Faille (30e) ont remis les choses en place avant la fin du deuxième tiers. Ce sont ensuite Forget (43e) et Marchon (59'58'') qui ont répondu au 3-2 inscrit par Nunn (42e).