Hockey sur glace: Un 200e but en NHL pour Nino Niederreiter 

L’ancien junior du HC Coire, à qui il ne manque qu’une mention d’aide pour présenter une carte de 200 assists et de 400 points personnels, a touché cette cible symbolique à l’occasion de son 792e match dans la ligue professionnelle nord-américaine. Il avait amorcé sa carrière en 2010 avec les New York Islanders, le club qui l’avait repêché en première ronde (5e choix universel) quelques mois plus tôt. Son périple l’a par la suite emmené au Minnesota, en Caroline, à Nashville et, depuis le 25 février 2023, à Winnipeg.