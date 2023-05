Hockey: Le Canada gagne son 28e titre mondial

Lors des 20 premières minutes, ce sont tout d’abord les Allemands qui ont surpris les joueurs à la feuille d’érable. Peterka a mis le feu aux poudres dès la 8e minute. Blais a répliqué trois minutes plus tard. Cette égalisation n’a pas permis aux Nord-Américains de vraiment décoller.

Les Allemands menaient deux fois au score

Rebelote dans la période médiane. Les Européens ont repris une longueur d’avance par Fischbuch (34e), et Crouse a ramené les Canadien à 2-2 quatre minutes plus tard.

Mais cette euphorie n’allait pas durer. La fin de match a été largement plus compliquée pour la formation coachée par le Germano-Canadien Harold Kreis, bien connu en Suisse pour ses passages à Lugano, Zurich et Zoug). Elle a passé beaucoup de temps dans son camp et a fini par céder à la 45e.