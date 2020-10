Nouvelle-Calédonie : Un 2e référendum dimanche sur l’indépendance vis-à-vis de la France

L’archipel de 270’000 habitants situé dans le Pacifique doit décider dimanche s’il choisit de quitter le giron français lors d’un référendum d’autodétermination.

Ce référendum, comme le premier, s’inscrit dans un processus de décolonisation entamé en 1988 après plusieurs années de violences entre les Kanak, peuple premier, et les Caldoches, d’origine européenne. Ces affrontements avaient culminé avec la prise d’otages et l’assaut de la grotte d’Ouvéa en mai 1988 (25 morts).

Les accords de Matignon, signés en juin 1988 par l’indépendantiste kanak Jean-Marie Tjibaou et le loyaliste Jacques Lafleur, consolidés dix ans plus tard par l’accord de Nouméa, ont institué un rééquilibrage économique et géographique en faveur des Kanaks et un partage du pouvoir politique, même si les inégalités sociales restent importantes.