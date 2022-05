Tennis : Un 32e succès consécutif pour Swiatek

La Polonaise a battu la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 74) 6-7 6-0 6-2, lundi en huitièmes de finale de Roland-Garros. Elle a donc perdu un set, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un mois.

La No 1 mondiale et grande favorite Iga Swiatek sera bien au rendez-vous des quarts de finale à la Porte d'Auteuil, mais elle a lâché son premier set depuis plus d’un mois face à la jeune Chinoise Qinwen Zheng.

Un premier set de 82 minutes

Avec cette victoire, la Polonaise de 20 ans s’adjuge néanmoins son 32e succès de rang, ce qui fait d’elle la troisième joueuse à enchaîner le plus de victoires de suite au XXIe siècle derrière les soeurs Williams (Venus 35, Serena 34) et à égalité avec Justine Henin.

Et dans le jeu décisif, une nouvelle fois devancée par la No 1 mondiale (5-2), Zheng a enchaîné 5 points de rang pour l’emporter au bout d’une heure et 22 minutes, soit une durée plus longue que la plupart des derniers matchs disputés par la Polonaise.