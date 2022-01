Comparaison des loyers - Un 4,5 pièces coûte deux fois plus cher à Genève qu’à Lugano

Les écarts de loyer ne cessent de se creuser entre les métropoles suisses, selon une récente étude de Comparis. Si les prix grimpent toujours plus à Genève et à Zurich, ils stagnent voire baissent à Bienne (BE) et à Lugano (TI).

Au cours des cinq dernières années, les loyers ont poursuivi leur ascension dans plusieurs grandes villes de Suisse. Sans grande surprise, Genève et Zurich se retrouvent en tête de classement. C’est ce qui ressort d’une évaluation des annonces immobilières publiées sur comparis.ch et rendue publique ce lundi.

À l’inverse de la Cité de Calvin et de la ville des bords de la Limmat, les loyers ont stagné, voire baissé à Bienne (BE) ou encore à Lugano (TI). «Cette évolution est principalement due à l’exode des petites villes au bénéfice des grands centres urbains», affirme Leo Hug, expert Immobilier chez Comparis.

Le grand écart entre les métropoles

L’analyse, qui a porté sur les dix villes les plus peuplées de Suisse, révèle ainsi que les écarts de loyer ne cessent de se creuser entre les métropoles. Sur les cinq dernières années, c’est à Genève que le prix médian d’un 4,5 pièces (d’une surface comprise entre 90 et 120 mètres carrés) a le plus fortement augmenté en pourcentage: il est passé de 3360 francs en 2017 à 3500 francs en 2021, soit une hausse de 4,2%.

Sur les 3,5 pièces (de 70 à 90 mètres carrés), l’augmentation la plus fulgurante concerne là aussi la ville de Genève, où le loyer médian pour ce type de logement est passé de 2410 francs à 2640 francs, soit une hausse de 9,5%. Et sur les 2 pièces (de 45 à 55 mètres carrés), c’est la ville de Lucerne qui témoigne de l’augmentation du prix médian la plus forte (de 1240 francs à 1300 francs, soit une hausse de 4,8 %).

Quelques informations sur le sondage Comparis a procédé à l’analyse de plus de 683’000 annonces diffusées sur son portail entre 2017 et 2021. Cette analyse a porté sur les numéros postaux pour lesquels au moins dix annonces ont été publiées par an.

De son côté, Zurich remporte la palme de la ville la plus chère pour les petites surfaces. Ainsi, le loyer médian pour un 2 pièces d’une surface comprise entre 45 et 55 mètres carrés s’y élève à 1650 francs par mois. Autrement dit, les loyers des petites surfaces sont encore plus élevés à Zurich qu’à Genève. «La proportion de personnes vivant seules pourrait bien en être la cause: si elle a diminué à Genève, ces dernières années, elle marque une hausse à Zurich», explique Leo Hug.

Moins de 1000 fr. pour un 2 pièces à Bienne

Parmi les dix plus grandes villes de Suisse, c’est à Lugano que la baisse des loyers des 4,5 pièces est la plus flagrante: passant de 1900 francs à 1700 francs, les prix ont ainsi fléchi de 10,5%. Sur les 3,5 pièces, c’est aussi à Lugano que le recul est le plus net, où il s’établit à 12,1% (de 1650 francs à 1450 francs). Enfin, sur les 2 pièces, les locataires profitant du tassement le plus significatif sont une fois de plus à Lugano, où le loyer pour ce type de logement est passé de 1295 francs à 1150 francs, soit une chute de 11,2 %. «Pour le moment, l’embellie économique que laissait espérer l’accélération des liaisons avec le reste de la Suisse, promise par le transit alpin, n’a pas eu lieu. Cette attente déçue se reflète dans le recul démographique», note l’expert.

Malgré les baisses enregistrées dans la ville tessinoise, c’est à Bienne (BE) que les locataires s’en tirent le mieux pour les 2 pièces. Le loyer mensuel pour ce type de logement se chiffre actuellement à 985 francs. Pour Berninvest, Promotion économique du canton de Berne, les loyers attractifs de Bienne s’expliquent par le faible pouvoir d’achat de la population locale et la proportion relativement forte de logements d’utilité publique.