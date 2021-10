Première mondiale : Un 40 tonnes électrique suisse capable d'avaler 500 km

Quatre entreprises helvétiques se sont associées pour concevoir un poids lourd doté d'une batterie de 900 kWh. Il roulera sur nos routes, dès lundi prochain.

Si des camions électriques existent déjà, c'est la première fois dans le monde que l'un d'eux aura une charge de 42 tonnes avec une autonomie à plein de 500 km (ou 900 km à vide) grâce à une batterie de 900 kWh, selon un communiqué diffusé jeudi. Cet exploit a été rendu possible par l'association de quatre sociétés suisses: le constructeur Futuricum, les entreprises de transport Galliker et Friderici ainsi que le loueur d'engins de chantiers Avesco. «C'est typiquement suisse», explique explique Vincent Albasini, patron de ce dernier. «Il y a d'abord l'idée, puis un partenariat avec une start-up et enfin une répartition des risques. C'est le tissu économique du pays qui a permis cette avancée, sans avoir besoin d'un très grand constructeur automobile.»

141 tonnes de CO₂ économisées par an

Ce camion 100% électrique «coûte entre cinq et six fois plus cher que son équivalent diesel, mais ses coûts de fonctionnement sont entre 60 et 70% moins élevés», explique Clément Friderici, directeur de la société éponyme basée à Tolochenaz (VD). «Ce qui paraissait impossible il y a deux ans et devenu réel aujourd'hui», se réjouit-il. Un exemplaire sera utilisé à 100% par Avesco durant quatre ans, pour faire des navettes entre différents sites suisses. Son temps de recharge est de 9 heures et il permettra d'économiser l'émission de 141 tonnes de CO2 par an.