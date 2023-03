Hockey sur glace: Un 400e point en NHL pour Nino Niederreiter

Nino Niederreiter à l’heure de célébrer son but au Canada Life Centre. USA TODAY Sports

Quarante-huit heures après avoir atteint le plateau symbolique des 200 buts personnels en saison régulière du championnat de NHL, Nino Niederreiter (30 ans) a touché deux autres plafonds, des performances qui témoignent de sa constance dans la ligue la plus compétitive du monde.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, au Canada Life Centre de Winnipeg, où le Minnesota Wild s’est imposé 2-4 grâce à une solide performance de son gardien québécois Marc-André Fleury (46 arrêts), l’ailier droit grison des Jets a allumé une 20e fois la lampe depuis l’entame de la campagne 2022-2023.

À la 38e minute, il a exploité une passe de l’arrière américain Nate Schmidt pour signer le 2-3 d’un tir du poignet aussi précis que percutant.

Acquis des Nashville Predators par voie de transaction le 24 février, «El Nino» connaît des débuts flamboyants avec le club du Manitoba entraîné par le vétéran Rick Bowness (68 ans). Sa fiche: deux réalisations et deux mentions d’aide en cinq titularisations.

7e saison à 20 buts

Avec ce but, il a l’assurance de boucler une septième saison avec une carte d’au moins 20 goals dans la ligue professionnelle nord-américaine, ligue dans laquelle il sue depuis 2010.

Alors qu’il reste 17 rencontres à écouler à la portion régulière du calendrier, il peut même lorgner une nouvelle référence personnelle. Son record est de 25 buts et date de l’exercice 2016-2017 passé sous les ordres de Bruce Boudreau dans le chandail de Minnesota.

Il n’est cependant pas l’artificier suisse le plus prolifique de la présente saison puisque trois compatriotes, tous des attaquants, le précèdent: l’Appenzellois de New Jersey Timo Meier (26 ans, 32 buts), le Valaisan de New Jersey Nico Hischier (24 ans, 27) et le Saint-Gallois de Los Angeles Kevin Fiala (26 ans, 22).

Troisième Suisse à 400 points

Nino Niederreiter, qui a été décoré de la troisième étoile, a également atteint le seuil des 400 points en carrière grâce à son filet «pour beurre» contre le Wild.

Le choix de première ronde des New York Islanders en 2010, qui a aussi patiné avec Minnesota, Carolina et Nashville avant de se poser dans les plaines glaciales du Manitoba, présente une carte de 201 buts et 199 assists en 793 joutes.

Il est ainsi le premier attaquant helvétique à entrer dans le cercle des hommes à 400 points.

Les deux autres Suisses à y figurer sont des défenseurs: le Bernois de Nashville Roman Josi (32 ans, 598 points en 821 sorties) et le Bernois - aujourd’hui retraité des patinoires - Mark Streit (45 ans), qui s’était inscrit 434 fois au pointage en 786 apparitions avec le Canadien de Montréal, les New York Islanders et les Philadelphia Flyers.

Les plus proches poursuivants de l’ancien junior du HC Coire sont Kevin Fiala (350 points) et Timo Meier (317).