Un 4e enfant? William n’est clairement pas prêt

Royaume-Uni : Un 4e enfant pour le couple princier? William n’est clairement pas prêt

Visiblement, le duc de Cambridge a déjà assez de travail avec George, Charlotte et Louis, comme il l’a laissé entendre avec humour.

William et Kate ont trois enfants.

La naissance de Louis, troisième enfant de Kate et William, remonte au 23 avril 2018. Depuis lors, nombreuses sont les personnes qui se demandent si la duchesse et le duc de Cambridge ont l’intention d’agrandir la famille, et des rumeurs de grossesse courent régulièrement à propos de la Britannique qui a fêté ses 40 ans le 9 janvier 2022.