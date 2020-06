Netflix

Un «50 nuances de Grey» polonais crée le malaise

Proposé depuis le 9 juin, le film «365 jours» est accusé de faire l’apologie du viol et de la soumission féminine.

Sorti en Pologne au mois de février 2020 , le long métrage érotique adapté d’une trilogie littéraire et réalisé par Barbara Białowas et Tomasz Mandes a obtenu une visibilité mondiale grâce à Netflix, mais cela ne lui réussit guère. Bien qu’il occupe le haut du classement des programmes les plus visionnés de la plateforme, son contenu fait polémique sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias.