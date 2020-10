Nous y voilà. Douze fois vainqueur de Roland-Garros et jamais battu en finale sur le court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal sera opposé après 15 heures à Novak Djokovic, l’homme qui n’a pas perdu une rencontre de l’année 2020 sauf le jour où il a involontairement amoché une juge de ligne à l’US Open. Un blockbuster en perspective que le troisième membre du «Big Three», Roger Federer, regardera sûrement du coin de l’œil…

Si l’Espagnol a remporté six de ses sept duels à Paris face au Serbe, c’est bien «Nole» qui s’est imposé lors de leur dernière confrontation à la Porte d’Auteuil, en 2015. L’une des deux défaites à Roland du Majorquin en carrière. «Rafa n’était pas à son meilleur niveau. Maintenant, il joue mieux et, surtout, différemment. Le Rafa de l’époque ne serait pas capable de battre le Djokovic aujourd’hui», a analysé Carlos Moya samedi.

A la veille du 56e duel (Djokovic mène 29-26) entre les deux hommes, le 9e en finale d’un Grand Chelem (4 victoires chacun), l’entraîneur espagnol a annoncé la couleur. «C’est un immense défi, il est évident qu’il (ndlr: Djokovic) est l’un des grands joueurs de l’histoire. Je ne sais pas si ce sera plus difficile que d’affronter Federer à son meilleur niveau à Wimbledon. Mais nous avons un plan», a déclaré le lauréat de Roland-Garros 1998.

Samedi, Rafael Nadal s’est entraîné en mettant l’accent sur la mobilité, le revers croisé et les amorties. «Cela fait longtemps que Djokovic utilise les amorties et ces deux dernières semaines, il les a multipliées. Il faudra être prêt», a souligné Carlos Moya, tout en minimisant l’impact du service dans ces conditions automnales. «Les services sont moins dangereux (…) Il ne rapportera pas beaucoup de points directs».

Rafael Nadal, qui vise une 100e victoire à Roland-Garros, peut égaler dimanche le record de vingt titres du Grand Chelem détenu par Roger Federer. Novak Djokovic (17), qui n’a plus perdu en finale d’un «Majeur» depuis l’US Open 2016 et sa défaite contre Stan Wawrinka, peut lui s’en rapprocher et devenir le premier dans l'ère Open (1968) à remporter deux fois chacun les quatre grands tournois. Le décor est planté.