Hockey sur glace – Un 7e point en 9 matches pour Pius Suter

1400e point pour Alex Ovechkin

Au Capital One Arena de Washington, les Capitals ont pris le meilleur sur Tampa Bay, vainqueur de la Coupe Stanley en 2020 et en 2021 (4-3). Le Russe Alex Ovechkin, qui a signé un but en plus d’avoir été à l’origine d’un autre, a franchi le plateau des 1400 points personnels (773 réalisations et 638 mentions d’aide) à l’occasion de son 1264e match de NHL. Il est le 21e joueur de l’histoire de la ligue à franchir ce palier symbolique.