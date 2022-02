Un huitième enfant pour Nick Cannon

États-Unis : Un 8e enfant pour Nick Cannon

Un mois après le décès de son fils Zen, l’animateur américain a confirmé qu’il serait bientôt papa.

Nick Cannon et le mannequin Bre Tiesi attendent un enfant.

L’Américain de 41 ans, peu sûr de lui au lit, a montré plusieurs photos prises le jour précédent et sur lesquelles on pouvait le voir avec la future maman de son bébé, Bre Tiesi. Il a ajouté que le mannequin de 30 ans attendait un garçon et qu’il avait appris la grossesse de Bre avant la disparition de son petit Zen, raison pour laquelle il avait attendu avant d’annoncer l’heureuse nouvelle.