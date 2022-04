Hockey sur glace : Un 96e point pour Roman Josi avant les play-off

À l’occasion de la dernière ronde de la saison régulière de NHL, Nico Hischier, Janis Moser, Roman Josi et Pius Suter ont inscrit leur nom à la feuille de statistiques.

Les affiches du premier tour des play-off de NHL sont connues. Trois Suisses y participeront: Roman Josi et Nashville affronteront l’Avalanche du Colorado, Nino Niederreiter et Carolina défieront Boston, alors que Kevin Fiala et le Wild se mesureront à St.Louis. Les autres duels mettront aux prises Toronto et Tampa Bay, Edmonton et Los Angeles, New York Rangers et Pittsburgh, Calgary et Dallas, ainsi que Florida et Washington.