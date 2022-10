L’Alliance SwissPass lancera un nouvel abonnement à crédits

La «Luzerner Zeitung» explique qu’entre 2019 et 2021, le nombre d’AG a chuté de 499’530 à 406’371. Et si la situation est repartie à la hausse cette année, l’Alliance SwissPass sait que le nombre de ventes d’AG ne battra plus de records de sitôt. «Nous avons constaté que pendant et après la pandémie, de nombreux clients n’ont pas renouvelé leur AG. Nous voulons leur proposer à l’avenir un abonnement qui tienne compte de l’évolution de leurs besoins en matière de mobilité», déclare Reto Hügli, porte-parole d’Alliance Swiss Pass.