Vaud : Un accident a causé la fermeture de l’autoroute à Yverdon

Un chauffeur a fait une embardée sur l’autoroute, finissant dans le talus et causant la paralysie du trafic, jeudi matin. Elle a été gravement blessée.

C’est un automobiliste seul en cause qui a eu le malheur de causer un accident jeudi matin entre Chavornay et Yverdon-Sud en direction de Berne. Vers 7h, pour des raisons que l’enquête devra déterminer, cette personne a fait une embardée et a atterri dans un talus hors de la chaussée. Elle souffre de blessures graves, précise la police cantonale. L’autoroute a dû être complètement fermée direction Berne, d’abord sur les deux voies puis sur une seule, pour permettre l’intervention de la Rega, causant un embouteillage conséquent.